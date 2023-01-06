不替林智堅背書了？高虹安爆新竹棒球場「百項疏失」　蘇貞昌：證據到哪辦到哪

針對新竹棒球場被查出高達152項缺失，是否認為是政治追殺以及林智堅應否出面道歉一事，行政院長蘇貞昌回應，任何工程，尤其是公共工程，都應該做到最好，不能有違法亂紀的地方，檢調是獨立辦案，證據到哪裡就辦到哪裡。

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