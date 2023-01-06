不替林智堅背書！新竹棒球場問題 蘇貞昌：證據到哪辦到哪 11:432023/01/06 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌強調，公共工程應該做到最好，針對新竹棒球場缺失，證據到哪就辦到哪。（呂健豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不替林智堅背書了？高虹安爆新竹棒球場「百項疏失」 蘇貞昌：證據到哪辦到哪 訂閱影音： 中時新聞網 針對新竹棒球場被查出高達152項缺失，是否認為是政治追殺以及林智堅應否出面道歉一事，行政院長蘇貞昌回應，任何工程，尤其是公共工程，都應該做到最好，不能有違法亂紀的地方，檢調是獨立辦案，證據到哪裡就辦到哪裡。 新竹棒球場會勘驚見廢磚頭 鄉民嚇傻：真挖到大秘寶 體育署持續追蹤新竹棒球場改善狀況 驗收完成才撥補助款尾款 證據已送地檢署 新竹市府發言人：工地主任「幾根電線」說不清 #蘇貞昌 #林智堅 #新竹棒球場 #公共工程 #檢調 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹棒球場挖出紅磚、廢石塊 同行直呼：很扯！不應該出現 19:472023/01/05 社會 撲接受傷開刀 林哲瑄戳破球場華麗表象 04:102023/01/06 運動天地 新竹棒球場挖出電線 動力火車去年開幕獻唱「這首歌」網驚先知 19:432023/01/05 生活 新竹棒球場挖出磚頭、電線 洪孟楷怒嗆林智堅：出來面對 12:542023/01/05 政治 證據出土 開挖球場 淺層發現廢棄物 04:102023/01/06 政治要聞 綠批高虹安政治動作 藍喊繼續強力監督 04:102023/01/06 政治要聞 新竹棒球場挖出廢棄磚頭 他掀1事諷民進黨：丟臉到國際上 12:182023/01/05 政治 小甜甜還原宋逸民砲轟現場 遭言語怒譙40分鐘：罵妳是愛妳 13:292023/01/05 娛樂 新竹放棄辦WBC熱身賽 高虹安怒：球場挖到20公分廢棄磚塊 10:392023/01/05 政治 波特王揭官司進度「1年半走一審」 手握毀滅性證據：公開會直接爆炸 06:492023/01/05 娛樂 廢電線險遭滅證 高虹安：不排除大面積開挖 04:102023/01/06 政治要聞 新竹棒球場廢電線移除有內幕？媒體人1句話揭恐怖關鍵 18:062023/01/05 政治 新竹棒球場成垃圾掩埋場？立委批：五星市長施政品質殘破不堪 19:402023/01/05 政治 新竹12億棒球場真相嚇死人！工程師爆一切源頭都在「這」 08:312023/01/06 政治 高虹安揭新竹棒球場缺失 綠營黨團曝前市府已配合地檢調查 14:242023/01/05 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。