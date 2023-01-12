民進黨台北市議員王世堅近期高調砲轟新竹市前市長林智堅「草包」，引發黨內高度反彈，民進黨新竹市議會黨團要求開除王世堅，而後王世堅為引用錯誤數據道歉，但又強調不是對「1450、網軍、名嘴、側翼」道歉。根據《TPOC台灣議題研究中心》透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，王世堅的網路聲量最高點落在1月10日，質疑林智堅違法，應該被收押等語，創造單日逾2.8萬則聲量高峰，為近半年最高。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，統計去年7月14日至1月10日近半年王世堅的網路聲量。王世堅的網路聲量最高點落在1月10日，針對新竹棒球場質疑林智堅違法，應該被收押等，脫口痛罵「國賊」等語，創造單日逾2.8萬則聲量高峰，為近半年最高。

王世堅聲量次高峰為去年11月底，王世堅在九合一選前因不滿桃園市前議員王浩宇發言，爆氣怒嗆「閉嘴」、「回去當他的太監」等語，單日聲量高峰超過1.7萬則。

進一步針對王世堅的留言內容進行風向類聚分析，可發現儘管王世堅的言論引發民進黨內部高度不滿，卻仍受到多數網友的支持及肯定。24％網友認為「王世堅中肯、講真話」；19％網友力挺王世堅，認為「周玉蔻年紀多大，與腰圍無關」；8％認同王世堅批評新竹棒球場工程品質；8％則暗諷民進黨不敢開除王世堅。