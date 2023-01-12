調查局調查員余正煌指控新竹市前市長林智堅抄襲其論文，並向台北地院提起刑事自訴。國民黨團要求林智堅指導教授、國安局長陳明通公開道歉並請辭下台，陳明通則聲稱林智堅論文案是冤案。前民進黨立委沈富雄認為，總統蔡英文沒有辦法及時處理陳明通的原因，大概曉得這個人不能動；因為陳明通不動還好，動了恐會動搖國本。

沈富雄今(12日)在廣播節目《POP撞新聞》中表示，林智堅跟陳明通這一兩天的回應，超出他心理學的範圍。他們會這樣講，是這件事情的荒唐、嚴重，已經讓他們不擇手段。如果承認了，臉皮都完全丟了，因為真的是很丟臉的事情。所以他們就要堅持沒有錯，「這是冤案」，做人做到這樣，蠻不值得的。

沈富雄接著指出，關心民進黨前途或是關心自己2024命運的民進黨人，會叫苦連天。因為林智堅跟陳明通的前途、跟這些很在意的人的未來，走在不一樣的路上。林智堅跟陳明通是有方向的要救自己，免得見不了人。

沈富雄認為，總統蔡英文沒有辦法及時處理陳明通的原因，大概曉得這個人不能動。前立委郭正亮是說，陳明通是蔡英文國安三根柱子中的一根，另外兩人是李大維跟顧立雄。他的看法卻不是這樣，是因為不動還好，動了恐會動搖國本；主持人問，「怕陳明通出去開始大鳴大放？」沈富雄語帶玄機地表示，「不然妳看他的個性...」