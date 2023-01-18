民進黨主席補選結果15日晚間出爐，同額競選的副總統賴清德以4萬1840票、得票率99.65％當選，同時也傳出19日新內閣名單就會公布，外界傳言將由陳建仁接任行政院長。對此，前立委郭正亮18日就表示「蔡英文跟賴清德根本不敢得罪深綠」，引發討論。

郭正亮18日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「陳建仁到總質詢一定被問高端，陳建仁這麼薄的臉皮，撐得住嗎？這到時候一定會有一堆人爆一堆料的啦」，郭正亮更接著說，「另外就是論文抄襲，如果林智堅是這次敗選報告唯一被指名道姓的人，那鄭文燦自己的論文也都承認了，還讓他當副院長，不是應該要先躲去當府秘，才比較不會被備詢嗎？」

郭正亮質疑，「大家都公認這次縣市長選舉最大的元凶就是林智堅，民進黨有要開除他的黨籍嗎？結果是要開除王世堅、高嘉瑜的黨籍」，郭正亮更驚呼，「這兩人是講對的，結果變成惱羞成怒，把提出真正問題的人消滅，然後成為問題的人沒事，這是什麼黨嘛？」

郭正亮最後也說，「如果把高嘉瑜開除了，我看賴清德2024也不用選了，因為你就是得罪一堆中間選民，得罪一堆淺綠，這黨已經不知道糊塗到哪裡去了，蔡英文跟賴清德根本不敢得罪深綠，比如高嘉瑜的現場，不講一些更有高度的話，讓人家覺得賴清德被深綠綁架，這個才是真正的問題，你本質就是深綠、就最害怕深綠，所以未來就準備被深綠綁架，我看你怎麼選」。