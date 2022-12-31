日本新冠疫情升溫，28日的單日確診人數達到21萬6219例，創下歷史新高。前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧曾建議，到日本遊玩要攜帶「快篩、體溫計、症狀治療藥物」，他今（31）日發文強調，主要是呼籲「有重症風險因子者」隨時監控身體狀況，第一時間治療才能有較好的療效，同時他也透露，自己其實也隨身攜帶自費清冠一號。

「我建議去日本要帶快篩」，林氏璧在臉書粉絲專頁《日本自助旅遊中毒者》發文表示，其原因和恐慌、道德感或確診通報一點關係也沒有，更不是要大家去日本玩時，每天戳鼻子確認是否確診，主要是呼籲「新冠重症風險因子者」，要隨時掌握自身的情況。

林氏璧坦言：「我自己就是這樣的人」，透露他下半年在日本待了2個月，隨身攜帶自費清冠一號，若發現確診即開始服藥。林氏璧表示，理論上出現症狀5天內服用抗病毒藥，才能有效降低重症風險，因此為了掌握先機，他也不反對大家攜帶體溫計或手指血氧監測儀，「這和去日本要不要保醫療保險，其實是一樣的問題」。

文末，林氏璧指出，若完全沒有新冠重症風險因子，且至少打完3劑疫苗，去日本不需帶快篩，「有症狀不用篩也不用看醫生，不舒服就在旅館休息」。他提醒，若真的非出門不可，也要記得戴口罩，避免去人多場所、減少外食，由於這類人重症風險極低，未必需要保險，但仍可帶上一些症狀治療藥物以備不時之需。