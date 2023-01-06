大陸官方微信公眾號「央廣網」6日專訪中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮，他透露，絕大多數「新冠後遺症」可逆可恢復，大家不要焦慮。

張伯禮表示，根據這3年的經驗，不能小瞧這個病毒。很多變化在預測分析內，意想不到也很多，特別在臨床表型上。他舉例，就像最近對「北方毒株更毒」的討論，從理論來講，北方流行的Omicron毒株BF.7是在南方流行的BA.5.2基礎上的突變株，兩種毒株沒有根本差異。但症狀確實存在差異。雖然現在沒看到更多臨床報告，但明顯感覺「南方症狀要溫和一點，北方要彪悍一點」，一方面與毒株、另一方面也可能和南北方氣候差異相關。

「我們對病毒的認識還遠遠不夠，必須還要加強研究。」張伯禮說，對新冠病毒傳染規律有一個深刻理解：3年保護使社會免疫水準較低，一旦放開，病毒傳染速度太快、潛伏期又短，很容易形成感染高峰。因此，未達峰地區應未雨綢繆，做好藥品等醫療資源儲備；已達峰地區做好轉陰後持續症狀的治療和康復，早日投入到正常生活工作中。

張伯禮說，很多感染者轉陰後還留有一些咳嗽、乏力、心慌、出汗等持續症狀。這些都是轉陰以後常見症狀，轉陰不代表完全康復，一段時間內，病人身體還是比較脆弱、或說虛弱，免疫功能沒有完全修復，呼吸道等臟器可能還有些損傷。因此，轉陰後2~3周內甚至更長時間，一定要注意休息、清淡飲食，做好個人防護。這段時間恢復非常關鍵。身體鍛煉可以逐漸恢復，但要適度，整體上要慢一點，少一點，還要注意休息。出現一些轉陰後持續症狀，不用過於慌張，2~4周，大部分人症狀是可逆可恢復的，真正不能恢復的是極少數。服用一些對症中藥，可以改善症狀，促進修復。

張伯禮對於「轉陰」後長期咳嗽情況，分享2個小偏方，一個是用冰鹽水漱口：在礦泉水中加一點鹽，嘗到一點鹹味即可，放到冰箱冷藏，每天早晚刷牙後拿出來漱漱口，吐出來，再倒出來一點，拿棉簽蘸著擦洗鼻腔。

張伯禮指出，這並不是消滅病毒，而是清潔咽喉部環境，刺激啟動黏膜免疫能力，對預防感染、減輕感染後咽癢症狀等有益。另一個小偏方是把橘子皮洗乾淨，剪成郵票大小，泡在蜂蜜裏，在嗓子發乾、發癢或乾咳時含著。蜜製橘子皮含在口中，癢和咳嗽症狀也能減輕一些。