「流水席之亂」近來引發軒然大波，更掀起「南北大戰」，藝人歐陽靖日前發文寫下11點「台南人無法理解的台北人的日常」，卻被部分網友認為在「仇北搞分化」，對此，她也親上火線作出解釋，更強調「脱北是我人生做過的最正確決定之一」。

歐陽靖出生於信義區，卻住在被笑稱為「信義區貧民窟」的吳興街，還是南部人很難想像的頂加老公寓，不僅五樓沒有電梯，還有「壁癌+漏水、屋子發霉導致嚴重鼻炎」等狀況，但房價一坪仍舊70萬起跳，近年為了母親退休生活舒適，加上想達成「讓小孩在藍色環境成長」的夢想，便把戶籍從信義區遷到台南定居，接著強調「剛搬來台南時，不適應程度是到東京的幾十倍」，不過幾經心態調整後，如今相當喜歡南部，短期內也不打算帶小孩移居別處。

對於先前PO文「台南人無法理解的台北人的日常」，被部分網友認為在「仇北搞分化」，她解釋只是呼應時事博君一笑，並非刻意搞對立，接著疑惑表示：「台灣雖然很小，南北文化差異卻是真實存在的，連食物都不太一樣了，為什麼不能討論」，但也強調：「不喜歡看到沒有北漂經驗的人發表仇北言論，感覺就像你根本沒有吃過某間餐廳，卻上Google給一星負評」，原因竟是「聽吃過的人說很難吃」。

歐陽靖更以過來人經驗向網友喊話：「如果你的人生不用被上下班這件事綁架，就島內移民吧！ 脱北是我人生做過的最正確決定之一」，但也不忘搞笑表示：「我這輩子還是沒吃過南部土豪辦桌流水席」，對此，網友紛紛留言：「有些網友左右腦不團結，看啥都是在搞分化」、「看到你的文字反而拉近南北距離，讓我這個台北俗知道自己的框架」。