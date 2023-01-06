今年元旦起，從大陸直航班機及小三通春節專案來台旅客，實施加強檢疫專案，須於機場、港埠進行唾液PCR檢驗。高雄小港機場昨有一班從大陸入境旅客，PCR陽性率26％。高雄市長陳其邁說，除了持續堅持有無新病毒株，也提醒民眾只好打好疫苗，和有症狀時要提早就醫，就可有效減低重症跟死亡。

高雄市長陳其邁今前往台塑王氏昆仲公園訪視，被問到機場防疫狀況，他提到，這周有一班從大陸入境到小港機場的班機，其中PCR陽性率達26％，看得出大陸社區傳播現象，疫情仍是嚴峻，因此有2件事情就相當重要，首先，若是PCR陽性且CT值低，就會送昆陽實驗室，要監測看有無新病毒株，因怕造成另一波感染。

另外，旅客進來以後可能增加社區感染可能，但他說，大家不用擔心，omicron和covid19病毒現在是社區化及流感化趨勢，只好打好疫苗和提早就醫，就可有效減低重症跟死亡，也會在邊境和居家照護系統持續留意，呼籲民眾有症狀要及時就醫。他提到，高雄診所從去年1月至今提供快篩，可以診斷和治療，不用過度擔心，現在離過年還有一段時間，現在是打疫苗最好時機，過年期間群聚增，因此呼籲現在趕緊施打疫苗。