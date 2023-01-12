永慶房產集團自1/9起在全台舉行16場尾牙活動，昨晚(1/11)由高雄區永慶不動產暨永義房屋聯合尾牙接棒，在愛河旁的萬豪酒店席開173桌，宴請逾2千名同仁和眷屬，大啖高檔美食、欣賞媲美明星藝人精湛演出。而台慶不動產高雄尾牙宴，將在下周一(1/16)登場，同樣在頂級的萬豪酒店，席開172桌，可以預見場面將同樣地熱鬧歡騰。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產在高雄深耕已久，2022年以240店、6成店數市佔持續穩居「房仲第一品牌」。高店數市佔也推升加盟四品牌2022年度業績突破58億元、年增1成，不受疫情、通膨、升息等大環境衝擊。高雄2022年的亮眼績效，不但吸引40店加盟成立，更吸引超過750位夥伴的加入。

值得關注的是，永慶加盟總部也全力支援從其他房仲品牌轉招加入的菁英，讓他們成功在高雄拼出事業版圖！根據統計，高雄加盟店經營團隊中有住商不動產和中信房屋資歷的，分別為33店、19店，其去年單店平均業績分別為2,200萬元和2,900萬元。而店東長有信義房屋背景的加盟店，雖然才10店，但厲害的是，其單店平均業績高達3,300萬元，顯見永慶房產集團的完善加盟環境，不僅是「最強創業平台」，甚至已經超越直營體系的環境。

高雄女婿黃鐙輝搭檔新任永慶不動產暨永義房屋高雄經管會長陳秋妮，抽出當晚最大獎－Toyota汽車一台。(照片來源/永慶房產集團)

嘻哈音樂饗宴加上600多份禮品 嗨翻全場

身為尾牙宴的主辦單位，永慶不動產暨永義房屋高雄經管會長鄭曜德開心表示，感謝過去一年高雄全體夥伴的認真打拼，落實誠實服務承諾，並在深度聯賣的助攻下，效率倍增地達成客戶購售屋的需求。所以我們設宴在五星級萬豪酒店，以高規格的龍蝦、牛排、海鮮等美味菜餚，和精心準備的600份獎品，涵蓋集團專屬行銷帳號200組、光陽機車5台、五人座汽車1台、液晶電視、iPhone 14等豪華品項，就是要讓同仁吃得盡興、抽得開心、玩得滿意！

除了抽獎活動外，當然還有精彩的表演節目！永慶不動產暨永義房屋高雄聯合尾牙以嘻哈結合爵士音樂饗宴，特邀高雄女婿黃鐙輝擔任主持人，開場由爵士天后呂婕菲、攜手其音樂人老公涂惠源，用美妙的歌聲炒熱現場氣氛；緊接著，饒舌新星夏沐與B.T.O.D超越男孩合作演出，帶來一連串的嘻哈組曲、搭配動感舞蹈，讓台下觀眾看得目不轉睛，全場掌聲和歡呼聲不斷；最後由前黑澀會美眉、也是現任的DJ妖嬌，播放電音組曲，迎來另一波高潮。

梁舒涵與師兄B.T.O.D超越男孩演唱新歌，與現場永慶夥伴一起同歡。(照片來源/永慶房產集團)

鐵肺公主戴愛玲壓軸演出台慶不動產高雄尾牙

將於1月16日登場的台慶不動產高雄尾牙宴，特別邀請世界冠軍小丑來開場，以特技雜耍、詼諧戲劇表演，帶來充滿歡笑的開場。還大手筆請來鐵肺公主戴愛玲現場演唱，一展實力派的好歌喉，預計將演唱〈千年之戀〉、〈對的人〉等膾炙人口的經典曲目，讓現場觀眾一飽耳福。另有高雄知名搖滾樂團Roxy Band及性感舞團Sexy Candy，將以中英文嗨歌組曲，搭配熱力十足的性感舞蹈，預計將嗨翻全場。

今年最大獎為6台Gogoro電動車，還有iPhone14 Pro、金額不等的現金紅包等超過500個豐富獎品，準備讓同仁帶回家。

台慶不動產高雄區經管會會長蔡亞志興奮分享，台慶不動產在高雄區已經突破130間店，是高雄市店數最多的房仲品牌，而且2022年區域業績突破2成，一整個逆勢成長、大豐收。所以我們費心籌辦尾牙宴，期望同仁們吃飽喝足、玩得開心，再一路旺到2023年。