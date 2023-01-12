永慶房產集團自1/9起在全台舉行16場尾牙活動，昨晚(1/11)由高雄區永慶不動產暨永義房屋聯合尾牙接棒，在愛河旁的萬豪酒店席開173桌，宴請逾2千名同仁和眷屬，大啖高檔美食、欣賞媲美明星藝人精湛演出。而台慶不動產高雄尾牙宴，將在下周一(1/16)登場，同樣在頂級的萬豪酒店，席開172桌，可以預見場面將同樣地熱鬧歡騰。
永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產在高雄深耕已久，2022年以240店、6成店數市佔持續穩居「房仲第一品牌」。高店數市佔也推升加盟四品牌2022年度業績突破58億元、年增1成，不受疫情、通膨、升息等大環境衝擊。高雄2022年的亮眼績效，不但吸引40店加盟成立，更吸引超過750位夥伴的加入。
值得關注的是，永慶加盟總部也全力支援從其他房仲品牌轉招加入的菁英，讓他們成功在高雄拼出事業版圖！根據統計，高雄加盟店經營團隊中有住商不動產和中信房屋資歷的，分別為33店、19店，其去年單店平均業績分別為2,200萬元和2,900萬元。而店東長有信義房屋背景的加盟店，雖然才10店，但厲害的是，其單店平均業績高達3,300萬元，顯見永慶房產集團的完善加盟環境，不僅是「最強創業平台」，甚至已經超越直營體系的環境。
嘻哈音樂饗宴加上600多份禮品 嗨翻全場
身為尾牙宴的主辦單位，永慶不動產暨永義房屋高雄經管會長鄭曜德開心表示，感謝過去一年高雄全體夥伴的認真打拼，落實誠實服務承諾，並在深度聯賣的助攻下，效率倍增地達成客戶購售屋的需求。所以我們設宴在五星級萬豪酒店，以高規格的龍蝦、牛排、海鮮等美味菜餚，和精心準備的600份獎品，涵蓋集團專屬行銷帳號200組、光陽機車5台、五人座汽車1台、液晶電視、iPhone 14等豪華品項，就是要讓同仁吃得盡興、抽得開心、玩得滿意！
除了抽獎活動外，當然還有精彩的表演節目！永慶不動產暨永義房屋高雄聯合尾牙以嘻哈結合爵士音樂饗宴，特邀高雄女婿黃鐙輝擔任主持人，開場由爵士天后呂婕菲、攜手其音樂人老公涂惠源，用美妙的歌聲炒熱現場氣氛；緊接著，饒舌新星夏沐與B.T.O.D超越男孩合作演出，帶來一連串的嘻哈組曲、搭配動感舞蹈，讓台下觀眾看得目不轉睛，全場掌聲和歡呼聲不斷；最後由前黑澀會美眉、也是現任的DJ妖嬌，播放電音組曲，迎來另一波高潮。
鐵肺公主戴愛玲壓軸演出台慶不動產高雄尾牙
將於1月16日登場的台慶不動產高雄尾牙宴，特別邀請世界冠軍小丑來開場，以特技雜耍、詼諧戲劇表演，帶來充滿歡笑的開場。還大手筆請來鐵肺公主戴愛玲現場演唱，一展實力派的好歌喉，預計將演唱〈千年之戀〉、〈對的人〉等膾炙人口的經典曲目，讓現場觀眾一飽耳福。另有高雄知名搖滾樂團Roxy Band及性感舞團Sexy Candy，將以中英文嗨歌組曲，搭配熱力十足的性感舞蹈，預計將嗨翻全場。
今年最大獎為6台Gogoro電動車，還有iPhone14 Pro、金額不等的現金紅包等超過500個豐富獎品，準備讓同仁帶回家。
台慶不動產高雄區經管會會長蔡亞志興奮分享，台慶不動產在高雄區已經突破130間店，是高雄市店數最多的房仲品牌，而且2022年區域業績突破2成，一整個逆勢成長、大豐收。所以我們費心籌辦尾牙宴，期望同仁們吃飽喝足、玩得開心，再一路旺到2023年。
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