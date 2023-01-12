台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道今天凌晨邊坡突然大規模坍方，大量土石砸毀明隧道，隧道口慘遭淹沒，雙向交通中斷，讓花東陷入交通黑暗期。蘇花公路每逢山區降雨，沿線邊坡恐出現落石，此次事件也不禁令人回想起2010年該路段因大量土石崩塌，造成「創意旅行社」陸客團遊覽車墜海，釀26人死亡，不僅通車逾90年來最嚴重的坍方事件，也是國內死傷最嚴重的陸客赴台旅遊事故之一。

肩負東部地區交通運輸重要角色的台9線蘇花公路，1932年5月通車，起點為宜蘭縣蘇澳鎮，終點則是花蓮縣花蓮市，全長100多公里，沿線依山傍海，可見太平洋海景與峭壁山景，由於地處2板塊間，地震頻繁，邊坡土石極易鬆動，不論晴天雨天都有可能出現落石，大雨或颱風過後更常出現邊坡土石大規模坍方，造成交通受阻。

2010年10月21日，梅姬颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳、南澳降下超大豪雨，蘇花公路112到116公里路段大量土石崩塌沖毀，造成12團、200多名陸客受困，其中創意旅行社搭載21名來自大陸廣東珠海旅行團員的遊覽車更因落石擊中不慎墜海，加上台灣人共有26死，是陸客團死傷最嚴重的交通事故，也是通車以來最嚴重的坍方事件，相關單位後來在114.2公里處觀景台特別新建「蘇花公路安魂碑記」，記錄這起不幸意外。

2017年5月28日適逢端午節連假第2天，宜蘭蘇澳下起豪雨，蘇花公路112.6公里處九宮里路段因落石坍方中斷，用路人當時只能被迫開往中橫公路及南迴公路方式繞過坍方路段。

2018年4月14日鋒面影響，花蓮山區將起大雨，蘇花公路168.6公里處大面積坍方，當時造成26部車、109位民眾受困仁清隧道與附近路段超過4小時，所幸無人傷亡。

2022年10月31日颱風奈格外圍環流及東北季風共伴效應影響，宜蘭東澳與南澳下起豪大雨，119.4公里處上邊坡坍塌，阻斷交通，現場更有1輛工程車慘遭滑落樹木與土石壓毀，所幸無人受傷。

因蘇花公路頻頻出現落石與坍方事故，交通部在2011年1月29日動工興建蘇花公路改善計畫，改善路段2020年1月6日全線通車，但宜蘭東澳南澳段、花蓮和平至崇德段未被納入，公路總局為減緩極端氣候造成預警性封路的機率，2019年起開始推動蘇花公路安全提升計畫（簡稱蘇花安），針對東澳南澳段、和平和中段及大清水崇德段等3路段，總長約30.7公里另闢新線改善，預計2023年完工。