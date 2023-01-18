會場周遭沒有汽車停車場，可先將車停在其他捷運站轉乘到會場。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄燈會今年於左營蓮池潭舉辦，展出時間為1月26日到2月5日，交通局說，可搭乘大眾運輸到台鐵左營(舊城)站及公車左營南站，步行3至7分鐘周邊道路將實施交通管制，由於腹地有限，現場沒有汽車停車場，開車者可先到14站高雄捷運周邊停車場停車，再搭乘捷運來賞燈。

2023高雄燈會首度移師到甫升級為指定觀光地區的蓮池潭風景區辦理，交通局表示，前往賞燈的朋友，建議搭乘大眾運輸，因為舊左營國中就有燈區，到台鐵左營(舊城)站及公車左營南站，步行3至7分鐘即可抵達會場，過個馬路就進到主燈區，開始賞燈，是距離燈會最近的轉運站，目前也正協調台鐵加密班次，增停台鐵左營站、美術館站。

另外，搭乘捷運民眾可在捷運左營站下車步行或轉乘「301蓮潭賞燈公車」，於捷運左營站二號出口搭車，一站就直達燈區，燈會期間每天下午2點半至晚上11點行駛，間每10至15分鐘一班車，視情況加密；也可選擇搭乘205、217、218、219、301等公車到蓮池潭外圍的左營南站。

騎機車的話，燈會規劃在蓮潭與明潭路、東門路、左營中正路與必勝路，共設置3處臨時停車場，且為了確保遊客步行安全，將加強違規拖吊取締。另外，現場沒有汽車停車場，開車者可先到14個捷運站周遭停車，再搭乘捷運來賞燈。

交通局也呼籲，蓮池潭周邊道路實施交通管制，平日交通管制時間為下午5點至晚上11點，將管制蓮潭路、環潭路及新庄仔路等路段，管制區域將設置環潭徒步區，翠華路將禁止轉向新庄仔路；假日(含補班日)交通管制時間為下午4點至晚上11點，將擴大管制路段至明潭路、勝利路、洲仔北街、城峰路及東門路，翠華路將禁止轉向勝利路、新庄仔路，請利用蓮潭周邊道路通行的居民，這11天能避開蓮潭周邊道路通行外，因翠華路交通量大，為避免壅塞，穿越性車流請改道左營大路或華夏路、博愛路通行。