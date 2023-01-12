高雄五星級福華大飯店近年砸重金換新裝，客房、餐飲大升級，讓旅客相當有感，時尚裝潢空間，滿足商務客、度假客需求。麗香苑自助餐廳以古銅金搭配大理石及木作元素設計，搭配五星廚師料理，讓饕客耳目一新。而高空「Smile One精緻涮涮鍋」更是成為網美打卡聖地。此外，打高CP值年菜外帶也預購起跑，推出各式佳餚滿足大小家庭需求。

尊爵主管客房

以自由變換的盥洗空間呈現出具穿透性的空間感，以黑灰沉穩色系為主軸，結合石紋檯面，妥善運用的空間設計，讓起居動線更流暢，加大加厚的床墊更讓人洗去旅途中的疲憊，閱讀燈及貼心的插座設計，不管是商務客或是渡假皆能符合需求。

戶外泳池

1年365天有著近280天好天氣優勢的高雄，飯店特別將泳池設計為戶外的空中泳池，並在今年度全新改裝，以純白搭配大葉盆栽，舒適慵懶的休憩區設計，就算不下水游泳，也絕對不能錯過的自然系打卡景點。

麗香苑 自助餐廳

以提供輕食沙拉吧及精緻主餐用餐方式受到許多死忠消費者擁護，改裝後挑高寬敞自然採光、優雅的舒適環境，加上中庭懸掛的裝置藝術隨著陽光及燈光折射，更增添用餐氛圍。

麗香苑自助餐廳滿足饕客視覺及味覺感受。(圖／高雄福華大飯店提供)

Smile One精緻涮涮鍋

三面環景可欣賞到高雄美麗日夜景，分為吧檯個人鍋、一般座位及包廂，提供套餐或單點方式，湯頭可選特選黑羽雞骨及烘烤甘蔗的九州風味白湯或北海道昆布及三款柴魚、小魚乾的昆布柴魚湯。 重頭戲主餐嚴選Prime等級的美國板腱牛、沙朗牛、無骨牛小排或是A5日本頂級黑毛和牛都能吃得到。而海鮮更是推薦必點品項，還提供剝蝦及生蠔去殼桌邊服務，享受吃海鮮不沾手的尊榮體驗。

珍珠坊港式飲茶

寬敞整面大玻璃窗採光映照圓弧雅座，採用大理石桌面及線條元素是南台灣罕見品味既高雅亦時尚之粵菜餐廳，餐廳設計更榮獲號稱設計界奧斯卡-義大利Aesign Award銅獎。食物水準也令人一試難忘，必吃代表作為古早味芋香米粉湯、松露烏魚子蛋白砂鍋飯。

HOVII Cafe

位於中庭挑高的HOVII Cafe，招牌座位上方有一片浪漫粉紅紫藤花海，寬敞座位配置、粉紅吧檯區、還有一整片立體設計綠葉牆，從開幕就成為網美必來打卡朝聖的景點，全日提供特色飯類料理、各式義大利麵及輕食等多種選擇。

主打高CP值年菜外帶

高雄福華大飯店圍爐餐訂位相當熱絡，特別推出主打高CP值的年菜外帶，超過50多道多元化料理風味，主打在家吃到五星料理，像是連年榮獲媒體年菜評比獎項的珍珠坊「御品如意佛跳牆」等。 即日起至2023/01/17下午5：00前接受預訂，年菜外帶及訂位專線：07-2307777~8訂席中心，另外也推出線上訂購。

主打高CP值年菜外帶，推出逾50道多元料理。(圖／高雄福華大飯店提供)

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