歌手Ozi以金髮搭配皮草造型力挺Saint Laurent男裝大秀。（Saint Laurent提供）

林哲熹也以中性風格力挺Saint Laurent最新男裝秋冬大秀。（Saint Laurent提供）

窄身、俐落的中性風格，是本季Saint Laurent的最大特色。（Saint Laurent提供）

寬肩與窄腰則是本季男裝視別度最高的設計特色之一。（Saint Laurent提供）

黑色可說是本季曝光度最高的標準色之一。（Saint Laurent提供）

韓團「Seventeen」中的成員尹淨漢有著一張高雅又精緻的臉蛋，加上中性風格可說近來相當搶手，前年更有韓男星扮女性，並由女星投票的賽程，尹淨漢擠下車銀優、岡旻等人拿下第一，可見他的顏值是全國娛樂圈男女都公認的正點。近日法國品牌Saint Laurent發表2023秋冬男裝秀，也請來尹淨漢成為Front Row座上賓，顯見韓國娛樂圈的勢力正成為這些法國時髦品牌的最愛。台灣方面也請到不少藝人上傳自己大秀之前的定裝照，歌手Ozi以一身皮草造型搭配金髮，很有Saint Laurent造型風格；藝人林哲熹則是以寬鬆俐落的風衣線條打造自己的中性時裝輪廓，也相對符合Saint Laurent本季的中性之美。

而細看Saint Laurent 2023秋冬男裝輪廓，應該可以明顯地感受到品牌為何獨鐘尹淨漢之主因。2023秋冬男裝秀若有似無的充斥著女裝線條的隱喻感，唯一感受到不若女裝的部份則來自於誇張的肩線設計。品牌創意總監Anthony Vaccarello似乎時不時的提醒我們，未來世道將是中性輪廓之美。服裝材質以馬海羊毛、喀什米爾、綢緞和絲絨交織成本季充滿溫柔線條的中性輪廓。大秀選址巴黎証券交易所－這棟由安藤忠雄構築的簡潔明亮舞台，也呼應Saint Laurent本季材質與顏色風格－單一且純粹。