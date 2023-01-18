英國12月消費者物價指數(CPI)出現放緩，來到年增10.5%，為近3個月新低水準；可能也為英國央行(BoE)和英國家庭帶來些許安慰，但是食品飲料的價格持續上漲，並達到自1977年以來最快增速。

周三公布的12月通膨終值數據，略低於11月的10.7%，但符合經濟學家的預期，並讓通膨率進一步遠離10月的11.1%峰值。

雖然汽油和服飾的價格下跌，壓低了主要指數，但是食品和非酒精飲料的價格年增16.8%，為自1977年9月以來的最大漲幅。

英國統計局(ONS)首席經濟學家Grant Fitzner說，隨著商店、咖啡館和餐廳的價格上漲，食品成本繼續飆升。

剔除能源、食品、菸酒的核心CPI在12月維持不變漲幅，為增加6.3%。

英國央行(BoE)在11月時曾預估，隨著能源價格趨穩，CPI增長率將在2023年底跌到約5%。但是央行政策官員也警告，稱勞動力市場吃緊和其它因素，都會給通膨帶來上行壓力。

在周三CPI資料公布後，英鎊對美元匯率微幅上揚。