財政部公布各級公庫收入和支出，今年前10月，各級公庫支出4兆4278億元，較去年同期增加6074億元，年增率15.9％。

其中年度總預算支出2兆8687億元，年增1591億元，以教育科學文化支出7917億元，占27.6％最多，社會福利支出7161億元，占25％居次。值得注意的是，特別預算支出今年前10月已經達1兆619億元，占總支出2成4，較去年同期增加4228億元，年增率66.2％。

就特別預算支出結構來看，新增「海空戰力提升計畫」155億元外，還有「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興」7971億元，「前瞻基礎建設計畫第1、2、及3期」1828億元，「新式戰機採購」等陸續執行，其中以新冠肺炎特別預算增加2675億元最多，前瞻基礎建設增加1035億元居次，而新式戰機也增加355億元。

今年前10月各級公庫收入4兆7305億元，較去年同期增加4498億元，年增10.5％；收入來源以總預算收入3兆4461億元為主，占比7成3。預算外收入1兆2285億元(占 2成6)，以前年度總預算及特別預算收入共計為559億元。

而今年總預算之所以可以增加4000多億元，主要是稅課收入挹注，增加了3391億元，年增14.9％最多，主要是上市櫃公司獲利大幅成長，結算申報自繳稅額增加，且暫繳也同步成長，盈餘分配、薪扣等也增加，使得營所稅、綜所稅表現亮眼。預算外收入則是發行公債、賒借收入、特種基金及保管款等，年增405億元，幅度3.4％。