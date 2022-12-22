半導體測試介面及設備廠旺矽(6223)2022年營運動能暢旺，雖面臨產業步入庫存調整期，但業者為維持競爭力仍持續研發新產品，帶動相關測試介面需求持穩，公司預期第四季營運可望持穩高檔，對明年營運成長維持審慎樂觀。

旺矽股價6日觸及133元的近15月高點，因2個月急漲逾7成而震盪拉回，昨（21）日回測112元支撐，今（22）日跟隨大盤止跌回升，開高穩揚3.54％至117元，早盤維持逾2.5％漲幅。三大法人偏多操作，本周迄今合計買超416張。

旺矽2022年營運動能暢旺，第三季業內外皆美，歸屬母公司稅後淨利創3.65億元新高，每股盈餘（EPS）3.88元。前三季歸屬母公司稅後淨利9.73億元、每股盈餘達10.34元，已賺逾1股本、並提前改寫年度新高。

旺矽11月自結合併營收6.01億元，雖月減1.27％、降至近9月低點，仍年增1.6％、續創同期新高。累計前11月合併營收67.5億元、年增達15.86％，已超越去年全年65.08億元、提前改寫年度新高。

展望後市，旺矽除了懸臂式探針卡（CPC）需求受客戶庫存調整影響，其他產品需求均符合預期，預期第四季營收有機會持平第三季或略減，毛利率有望持穩向上。明年雖然大環境較不理想，但除了CPC需求尚待觀察外，其他產品均可望成長，對營運成長審慎樂觀。

旺矽發言人邱靖斐透露，旺矽產品線中以包括先進半導體測試（AST）及高低溫測試（Thermal）的新事業群毛利率最高，其次依序為探針卡及LED，新事業群前三季營收占比18％，看好明年有機會突破20％，產品組合結構優化有望帶動明年毛利率續揚。