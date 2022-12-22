全球都感受到物價高漲的壓力，卜蜂(1215)董事長鄭武樾今(22)日指出，民以食為天，豬雞鴨因禽流感因素，這些肉品的價格要跌很難。現在高價原物料快要用完了，預期今年業績應該比去年好，明年受惠新產能、原物料持穩，表現應該不會太差，不過，現在景氣變化太快，目標是希望維持成長，但政府若是不給支持也很難達成。

蛋價到底會不會有下跌？鄭武樾說，現在蛋缺得一塌糊塗，不只是台灣，全世界都在喊缺蛋，美、英兩個國家之前傳出禽流感，撲殺了好幾千萬隻的雞，蛋價也直線上升，日本在稍早前也傳出有禽流感。另外，豬隻也有很多地方傳出疫情，無論是雞、豬、蛋價都很難會下跌。

國際原物料近期開始回檔，不過，因為先前配合政府安全儲備庫存政策，當時買了不少高價的庫存，現在反到是出現玉米價格倒掛的現象，預期今年12月到明年1月，高價庫存就可以消化完畢。至於明年，由於戰事大家已經接受，現在來看美加和巴西收成都還算不錯，目前看起來，黃小玉明年應該能持平。