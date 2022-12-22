因此每到聖誕節前，基督教救助協會都會發起「1919鞋盒傳愛」。（基督教救協會提供／林良齊台北傳真）

因此每到聖誕節前，基督教救助協會都會發起「1919鞋盒傳愛」。（基督教救協會提供／林良齊台北傳真）

新冠疫情肆虐3年來，一般民眾都已恢復正常生活，然而緊接著的物價全面上漲，卻大大地傷害民眾的荷包，據主計總處公布，今年前10月實質經常性薪資負成長0.13％，基督教救助協會「1919陪讀計畫」所資助的孩子，逾4成來自於中低或低收入戶，其他來自所謂的「社福邊緣戶」，邊緣戶因各種因素無法符合公部門的補助條件，但其生活可能比低收入戶更加艱難，尤其他們在食物上的支出比率，普遍大於一般家庭。因此在物價全面上漲之際，家長們能維持基本生活已是艱難，更別提為孩子準備聖誕禮物了。

因此每到聖誕節前，基督教救助協會都會發起「1919鞋盒傳愛」，邀請企業團體將禮物裝在鞋盒裡，送給231班1919陪讀班的受助兒少與社區中的弱勢家庭孩子。

如基隆百福1919陪讀班（基隆教會百福之家）的小傑（化名），今年3年級，自有記憶以來，阿嬤就是他唯一的依靠。但除了小傑，阿嬤還得看護臥床多年的阿公，全家收入僅靠阿嬤打零工與微薄的老人年金來維持；小華（化名）則是前幾天剛來的新生，因沒登入聖誕鞋盒的名額，老師也還來不及為他預備，只能看著其他都同學興奮地拆禮物，神情有幾分落寞。此時有一位比他年幼的同學，慷慨地把自己剛拿到的足球送給他，讓他驚喜不已。

基督教救助協會秘書長夏忠堅表示，15年來有許多愛心企業與團體響應支持「1919鞋盒傳愛」，送聖誕禮物給1919陪讀班的弱勢兒少，累計已送出10.7萬份，今年有30個團體響應共送出8058份，呼籲愛心民眾能踴躍支持「1919陪讀計畫」，成為陪讀班老師最堅實的後盾。捐款可洽基督教救助協會。