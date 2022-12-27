台灣電力公司金門區營業處長期熱心地方公益、關懷弱勢，時值歲末年終之際，今(27)日上午由處長黃甘杏引領幹部與核能發電事業部除役選址溝通中心金門溝通小組共同合作，一同走訪地區弱勢團體進行關懷慰問活動，希望藉由台電的善心「電暖流」，能夠讓弱勢家庭更有力氣面對生活的挑戰。

今日台電金門區營業處的寒冬送暖活動陸續走訪金門家扶中心、松柏園、福田家園及身心障礙者家長協會，並探訪經由金門縣政府轉介的5戶急難戶，各致贈10000元，5戶低收入戶、5戶中低收入戶及5戶身心障礙者，各致贈6000元，合計共致贈新台幣22萬6500元慰問金，展現台電回饋及關懷弱勢民眾的心意，深獲地區鄉親讚許。

台電金門區營業處長黃甘杏表示，地區有很多的弱勢族群與家庭，在過年前夕都需要社會上的一些關懷與協助，讓他們也能感受到年節的喜慶與溫暖，好好吃上一頓團圓飯。台電除了帶來光明之外，也帶來溫暖，希望藉此拋磚引玉，喚起更多有能力的團體或善心人士一起來做公益，給弱勢族群更多的幫助。

金門家扶中心主任李桂平則表示，非常感謝台電金門區營業處在寒冬送暖，幫助弱勢家庭孩童能開心的過個好年。台電除了維持供電穩定外，針對轄區內弱勢團體及用戶亦時常主動關懷協助，善盡企業社會責任，帶動社會大眾關懷弱勢，讓愛心與溫馨永續綿延下去。