針對蔡英文總統的談話內容，新北市議員葉元之在臉書發文痛批。（資料照片）

總統蔡英文今（1）日發表元旦談話，內容包含國人期待的「還稅於民」落空，新北市議員葉元之看完後，在臉書上發表5點感想，批評蔡的談話內容，不僅全文沒有提到「中華民國」，更痛批超收的稅額要補貼台電無法還稅於民是源自於錯誤的能源政策，否則台電不會造成那麼多虧損。

葉元之在臉書上發文批評，他說今天是中華民國元旦，但蔡總統整篇談話沒有一次提到中華民國，而且看讀稿機看得太明顯，更好幾次念都念不順，讓他聽著聽著「出戲了」。

葉元之也說，從今天的談話發現，蔡英文不像以前一樣一直吹捧自己，代表她有發現現在已經是民怨沸騰了，如果再繼續吹捧下去，只會適得其反。

另外，蔡英文說，「中國疫情升溫，只要有需要，願意提供必要的協助。」也讓葉元之痛批，之前國民黨主席朱立倫說應該對大陸提供幫忙時，民進黨在「靠夭」、「抹紅」，葉元之更反問，之前罵過朱立倫的民進黨政客是不是要出來罵蔡英文？

最後有關近期國人最關心的政府超收稅額是否「還稅於民」，也在蔡英文今天的談話後宣告落空。葉元之直指，造成這樣的結果是因為政府錯誤的能源政策，因為捨棄核能，發包比別國昂貴的風力發電設備，才造成台電的虧損，如今卻要將超收的稅額拿去補貼台電，造成無法還稅於民的結果。