台中市市長盧秀燕（右）、台中購物節代言人林美秀（左）。（圖／截自盧秀燕臉書）

台中購物節壓軸！「精品好宅」與「百萬油電車」，獎落誰家？即刻揭曉！

第四屆台中購物節已於去年12月24日結束，根據經發局統計，登錄金額超過358億元，創下史上最高紀錄；市長盧秀燕與代言人林美秀昨（5）日，更一同抽出壓軸大獎精品好宅與百萬油電車。盧市長強調，這358億光外縣市到台中消費就超過了100億，台中的目標很明確，就是「拚經濟！拚經濟！拚經濟！」此言掀起熱烈討論，不少網友認為，盧市長的拚經濟對上總統蔡英文的「抗中保台」，從客觀數據來看，台灣人顯然更重視前者，蔡應也被358億這驚人數字嚇到了。

盧秀燕市長昨日在臉書發文表示，台中購物節是玩真的，真的送出了一戶「精品好宅」。這個巨大禮物的超級幸運得主是北屯的周小姐，她也親自打電話給周小姐報喜。周小姐接起電話直呼不敢相信，自己在台中買車參加購物節，獲得很多抽獎券又抽中好宅，真的鴻運當頭，這下房子、車子都有了。

盧秀燕市長指出，光外縣市朋友到台中消費就超過了100億，總累積的消費金額也達到358億元，刷新全國縣市政府舉辦購物節的消費紀錄，這也代表台中的消費力驚人，更是國人的購物天堂。盧市長更喊話，台中的目標很明確，就是「拚經濟！拚經濟！拚經濟！」台中購物節一年比一年興旺，購物節的名號也越來越響亮，吸引好多國人來台中消費。

此文獲得3000個讚與破百則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「希望之後可以被抽中，想被當台中市民！」「連我姐姐住在台北都說盧市長太厲害了」、「358億！這數字太驚人了吧！也可見台灣人嚮往的生活就是和平、購物、吃吃喝喝」、「拚經濟VS.抗中保台，高下立判」、「蔡英文延長兵役的同時，盧秀燕在拚經濟，有夠諷刺」、「蔡英文聽到358億應該也嚇死了吧！超打臉的」。