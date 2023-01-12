總統府提供

立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯今天率團拜會蔡英文總統表示，此行是要尋找更多可能性，立陶宛想成為所有國家的典範，需要臺灣的幫助，一起合作，在經貿、投資及科技等多元的領域持續發展，我們也可以幫助臺灣拓展新市場。

蔡英文今天接見立陶宛國會訪問團表示，大家的到來，對雙邊關係的發展，以及安全事務的合作，都具有深遠的意義。過去這幾年來，臺灣和立陶宛完成互設代表處，以實際行動向國際社會展現民主盟友團結合作的決心。我們雙方也持續促進各領域的交流。

她說，臺灣和立陶宛也在許多國際關切的議題上加強合作。這次訪團來訪將針對防制假訊息、網路安全、全民國防等議題，和我國相關部會及專家交換意見。

面對威權主義持續擴張，蔡英文強調，臺灣有能力，也有意願和國際民主盟友分享經驗，深化彼此的夥伴關係，一起來確保我們的生活方式。臺灣會繼續努力，為區域的繁榮及和平穩定，更盡一份心力，也期待臺灣和立陶宛持續深化夥伴關係，一起強化全球的民主韌性。

卡斯楚那斯指出，此次訪團成員來自跨黨派，包括執政聯盟及反對黨，「這代表立陶宛對彼此雙邊關係的共識，可謂多元而團結」。臺灣和立陶宛都處於地緣政治前沿，這創造了機會與可能性，我們需要共同合作。

他強調，此行前來就是要尋找更多可能性，與臺灣進行討論，包括在安全、國防、經貿、投資及雙邊關係等合作。當雙方關係上獲致重大進展時，他曾被問到為何要這樣做，他回答「那是因為雙方都有反共的DNA，而這使我們團結一致」。

他說，立陶宛想成為所有國家的典範，向世界展示我們可以自由地做決定。因此，立陶宛需要臺灣的幫助，一起合作，在經貿、投資及科技等多元的領域持續發展，我們也可以幫助臺灣拓展新市場。

立陶宛國會友臺小組副主席莎卡琳則邀請大家為烏克蘭勇敢抵抗俄羅斯帝國野心的鬥士默哀一分鐘。她說，他們非常能夠體會烏克蘭遭受俄羅斯屠殺、戰爭及侵略的心境。也能了解臺灣每天面臨來自中華人民共和國的威脅及壓力。

她認為，臺灣每天都在奮力堅守人民自決的權利、保衛自己的國民，嘗試不斷與國際社會進行交流，維護自己能向世界貢獻及被世界認可的權利，這是非常偉大的目標及工作。臺灣的防疫表現，必須要努力爭取才能被世界看見，這並不公平，他們對此完全能夠理解。

莎卡琳恩指出，如果讓中國持續為所欲為，那將不只是區域的問題，而是整個世界的問題。她期望大家可以了解避免臺灣被入侵的重要性，也要在許多不同的領域推廣、提升合作，共同為此目標作出貢獻。