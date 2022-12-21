過去兩年全球晶片荒嚴重，讓各國意識到半導體的重要性，開始加強發展在地生產的力道，印度也打算砸下300億美元（約新台幣9200億）發展半導體製造業，甚至想擠下大陸的地位，但專家認為不容易，且印度的優勢在於IC設計領域，應該先專注在這些環節上，才能找到突破點，而非盲目的蓋晶圓廠。

華爾街日報報導，印度並不是第一次想發展半導體，但前面都宣告失敗，轉而專注生產電動車、消費性電子產品等，印度智庫Takshashila Institution副主任Pranay Kotasthane說：「政府早期的政策相當破碎，不是針對晶圓廠就是組裝廠，現在的政策則比較全面，從設計、製造、封測甚至是組裝，進行較為全面的推動。」

報導提到，不具名的專家認為，印度應該要從成熟製程的半導體產品下手，即使先進晶片早已是兵家必爭之地，但用在消費性電子產品、汽車的成熟製程晶片仍有相當高的需求與市場。

就連專注在半導體的風險投資家Sanjay Palsamudram也說，「我認為，如果印度試圖發展先進製程，他們就不會成功，先進製程雖然聽起來很酷，但並不是必需品。」

即使印度打算全面進攻晶片業，但Pranay Kotasthane認為，應該先專注在強項才能事半功倍，「印度已經設計全球約2成的半導體，但這些都是替擁有智慧財產權的外國公司所做的，所以應該要專注在比較有優勢的IC設計上，拿回主導權。」