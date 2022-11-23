儘管歐美傳出與中國經貿「脫鉤」的聲浪時有所聞，但根據日本經濟新聞報導，於2021年主要產品和服務的全球市佔率調查中，中國企業在純電動汽車（EV）和電池的先進材料等13品類高科技產品中的市佔率增加，凸顯供應鏈對中國的依賴性。

日經新聞對全球經濟活動中重要的56個品類的最終產品、服務、核心零組件和材料進行「主要產品和服務市佔率調查」。在純電動車和智慧手機等最終產品、零組件等28品類的主要高科技產品中，中國企業擴大市佔率的品類達到13個，市佔減少的為6個。其餘9個品類前5名中沒有中國企業。

中國高科技業表現最突出的是EV相關領域。電動車電池全球市佔率第一的寧德時代（CATL）市佔率為38.6％，較2020年上升12％以上；加上比亞迪（BYD），中國企業在電動車電池的全球市佔率為46％。

比亞迪在EV領域也上升到第4位，超過了雷諾、日產與三菱的日法聯盟。比亞迪利用關鍵零組件電動車電池的內部生產優勢，控制了EV的價格。在今年1月至6月期間，比亞迪的EV銷量僅次於特斯拉，位居第2。

在電池關鍵零組件的隔離正極和負極的隔離層（絕緣膜）領域，上海恩捷新材料科技在政府補貼下投資增產，市佔率擴大至28.7％，超過了第2名日商旭化成的10.7％。在市場迅速擴大的EV的供應鏈上，中國企業正從上游到下游加強存在感。

在過去日韓企業曾激烈競爭的液晶面板領域，大、中、小尺寸市佔第一的京東方（BOE）等中國企業正在增加市佔率。京東方的OLED面板也被蘋果iPhone手機採用，追趕在市場開拓處於領先地位的韓國三星電子。

另一方面，儘管華為保持行動通訊基地台市佔率首位，但由於美國的制裁，至佔率從38％下降到34％。

在全體調查的56個品類種中，中國企業進入了市佔率前五的有32個，其中21個的市佔率增加、11個品類減少。因防疫措施，中國經濟復甦較歐美緩慢，國內需求低迷，工程機械和中重型卡車的市佔率下降。

美國企業在18個品類的市佔率處於世界第一，數量最多，其次是中國的15個，日本仍為7個。