周二人民幣兌美元強勁反彈，大陸和香港股市大漲，中國即將召開新冠疫情記者會，市場看好在爆發前所未見的反封控抗爭行動後，中國可能放寬對這場大流行病的嚴格限制措施。

周二盤中，離岸人民幣兌美元飆漲1.2%，報7.1607兌一美元。此前中國政府發布聲明宣布國家衛生健康委員會與其他兩個疾病管制與預防機關的專家，將在29日周二下午3點召開新聞發布會，主題為「落細落實防控措施，有效抓好疫情處置」。市場傳出這意味著中國政府可能放寬防疫措施。

在岸人民幣兌美元上漲0.66%，報7.1594兌一美元。

香港恆生指數目前大漲近4%，中國上證指數漲2.18%，深證成指漲2.24%。

RBC Capital Markets亞洲外匯策略部門主管Alvin Tan表示，人們對可能會有某種形式的解封感到非常興奮。

美元回吐隔夜漲幅，並普遍走低。目前美元指數跌0.4%，報106.23。

與人民幣流動性息息目關的澳元上漲0.8%，報0.6708美元。紐西蘭元亦上漲0.9%，報0.6214美元。

英鎊目前漲0.4%，報1.2007美元。歐元漲0.4%，報1.0382美元，在隔夜市場一度站上1.0497美元，創下5個月新高。

歐洲央行總裁拉加德周一表示，歐元區的通膨尚未見頂，且可能超出目前的預期，暗示未來可能進行一連串的升息。