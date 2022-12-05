台積電股價在上周一度衝上500元大關，改寫8月底以來的高點，多位專家認為，台積電漲勢還沒完，主要原因在於，利空因素逐漸鈍化、本益比下滑及美元持續走貶等指標。

【1】台積電將除息 外資：還沒漲完

晶圓代工龍頭台積電將於15日除息，台股年終大戲未演先轟動，股價1日一度衝破500元大關，改寫8月底來高點，海通國際證券最新指出，隨各項利空持續淡化，評價修復行情方興未艾，各大內外資研究機構觀點一致，高呼台積電「還沒漲完」

【2】房貸連續七個月下降 銀行搶市 強推低利房貸

金管會統計，整體10月房貸增加266億元，年增率7.51％，已連續第七個月下降。國銀房貸政策趨保守，目前市占第三的中信銀搶做「好人好物」除了公教放款為主力外，還主打「i適貸」2.01％的低利貸款，永豐銀房貸則鎖定「危老都更」，北富銀也紛推低利房貸搶市。

【3】14檔尖兵多方換手 蓄勢攻

台股「萬五」高檔震盪，投資專家預期，Fed升息力道放緩為大方向趨勢，預料資金動能持續輪轉，類股良性表態機率較高，挑選三大法人2日由賣轉買，成交量能放大，且月、季線走揚助攻，華新（1605）、中興電（1513）、鴻準（2354）等14檔股價有望接力表態。

【4】台積電小散戶落跑

股神巴菲特斥資1,280億元大買台積電1.39％持股，但全體股東人數卻連四周下滑！截至上周為止，台積電股東人數下滑至143萬3,721人，與11月4日歷史新高149萬5,968人相比，大減6萬2,247人，尤以1～5張及不到1張的零股股東人數大減5萬7,577人，減幅最大。

【5】格芯全球大裁員 要砍800人

根據佛蒙特州當地媒體報導，美國晶圓代工大廠格芯（GlobalFoundries）近日在佛蒙特州Essex Junction城的晶片廠舉辦線上會議，會中宣布今年底前全球將裁員800人，約占全球15,000名員工總數的5.3％，並以非生產製造端的員工為主，包括高階主管在內。