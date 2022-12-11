台積電（2330）6日在美國亞利桑那州鳳凰城晶圓廠舉行首部機台的移機典禮，由創辦人張忠謀、董事長劉德音和總裁魏哲家主持典禮，現場科技大老雲集，美國總統拜登也親赴新廠參觀並發表演說。對此，前立委郭正亮今（11）日就表示，這次台積電赴美設廠「在五年內也許問題不大，但時間拉長了就會逐漸成為問題」，引發討論。

郭正亮今日在網路節目《Yahoo TV 一起看》中表示，台積電歷來都是遵照美國的大戰略配合的，這也不是第一次，而是美國所創的局，沒有辦法扭轉，郭正亮也強調，「台積電不能夠以台灣為中心去思考，用市場邏輯來配置你在全世界的佈局，沒辦法這樣做了，現在世界被脫鉤成兩個世界，美國那個世界要怎麼去適應？」

郭正亮更接著說，台積電這次去美國，是迎合美國的國安佈局去的，所以「對台積電的衝擊」和「應該要怎麼做風險管理」，才是台灣應該要回答的問題。郭正亮更分析，如果是5奈米的晶圓片來算，台積電本來在台灣製造，「毛利率大概是55％至60％，但當到美國製造之後，毛利率大概只剩15％」。

郭正亮指出，「台積電的商業模式是，用台灣製造的高毛利，來支撐下一階段的資本投入」，所以當高階晶片的比重在台灣越來越低，那相對上獲得的資金就會變少，這才是台積電要面對的危機。郭正亮認為「台積電赴美在五年內也許問題不大，但時間拉長了就會逐漸成為問題」。