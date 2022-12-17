新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領助理費案，被檢調約談後，以60萬元交保候傳；外界紛紛質疑檢調動作這麼迅速，是與綠營「新竹大秘寶」有關。前民進黨立委郭正亮認為，前瞻預算是怎麼花的這件事，如果被掀開，將會是明年爆炸性的議題 。還有民進黨一直認為民眾黨會搶到年輕票，所以他們要把民眾黨主席柯文哲選總統的第一個基地摧毀。

針對高虹安案，郭正亮16日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，之所以會下這麼重的手，不可能只是為了新竹 ，第一個原因，恐會連動到中央的前瞻預算是怎麼花的，也就是中央是如何補助地方的，要如何監督它的開支，這件事如果被掀開，將會是明年爆炸性的議題 。

郭正亮接著指出，第二個原因，也是連動到中央，就是民進黨一直認為民眾黨會搶到年輕票，他們認為國民黨沒有把年輕票放在眼裡，而柯文哲若出來選總統，即使柯文哲可能不會上 ，但他的得票率若拿到5%到10%，裡面有很多年輕選民，所以他們要把柯文哲的第一個基地摧毀。

因此，郭正亮認為，高虹安這件案子並不是針對她個人 ，或新竹市的弊案，而是認為會影響到2024年總統和立委選舉，所以採取一舉殲滅的動作，不准人家調查前瞻預算實際支出的狀況 ，也要阻止柯文哲有力量的參選。

至於民進黨這兩個目的會達成嗎？郭正亮強調，高虹安一定要戰鬥，柯文哲也是要戰鬥，接下來就要看他們戰鬥的實際實力，比如台北市議員徐巧芯就看到，民眾黨沒有一個發言人的戰鬥力出來， 接下來就要看新竹副市長是誰，還有整個民眾黨以及柯文哲有沒有動起來，這還有待觀察。