民眾黨新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領立委助理費案，被以60萬元交保候傳。新竹市政府民政處表示，若縣市長因故無法於規定日期內宣誓就職，需在3個月內補宣誓，若無法依規定補宣誓，縣市長就要補選。偶爾會在臉書評論時事的氣象專家李富城建議，高虹安先發布民眾黨主席柯文哲為新竹市的副市長。有網友認為是高招，甚至有網友直指，「民進黨以為他們聰明，這樣就更讓他們氣死」。

李富城16日在臉書貼文表示，高虹安加油，建議先發布柯文哲為新竹市的副市長。

網友紛紛表示，「哇，這招，塔綠斑這下難處理了，哈哈」、「民進黨以為他們聰明，這樣就更讓他們氣死」、「好主意喔」、「好主意！如果詐騙黨在高虹安上任前將她判刑，那就請柯文哲直接參選新竹市長，才能真正的查大弊案」。

也有網友認為，「高虹安如果都不追查，將來一定重判」、「新竹的水果然深不可測」、「民進黨在新竹，該不會真的有做什麼見不得人的事？這樣的追殺方式肯定有鬼」。