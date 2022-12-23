準台北市長蔣萬安今公布第二位副市長，由立委林奕華接任；林奕華表示，明年2月辭去立委，由於任期不到1年，該選區台北市大安區立委不補選；2020年曾與林競選該區立委的民進黨發言人謝佩芬今痛批，「林奕華機關算盡、只為自己，民意對你而言算什麼？ 」

謝佩芬說，台北市因為人口減少，副市長從三位減到兩位。今天，林奕華宣布接任副市長，但決定不跟隨蔣萬安在12月25日就職，而是明年2月才上任。也就是說，在蔣萬安上任市長的第一個月又至少一個禮拜，台北市將缺少一位副市長。

她說，而根據法律規定，林奕華若在明年2月辭職立委，將不進行補選。也就是說，在林奕華明年2月就任台北市副市長後，大安區將有整整一年的時間，沒有立委。

她指出，除了她這一票外，林奕華是大安區選民一票一票選出來的立委，這是林擔任區域立委的第一任，但不但背棄選舉時對選民的承諾，連一任都不願意做完就落跑，甚至寧可沒收補選，讓大安區空下整整一年沒有立委為選民服務。

她表示，對於台北市將有1個多月沒有副市長、大安區將有整整1年沒有立委，我身為台北市民、大安區居民、2020年時同樣爭取大安區選民支持的立委候選人，實在無法認同林奕華這種只為極大化自己私利、機關算盡太聰明的做法。