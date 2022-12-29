競選南投縣長失利的蔡培慧，可能代表綠營拔劍再戰立委補選。（廖志晃攝）

前立委許淑華當選南投縣長並已就職，將於明年3月4日舉行補選立委投票；民進黨以剛競選南投縣長失利的蔡培慧呼聲最高；國民黨方面尚待民調結果，再徵召人選，前縣長林明溱表示，如果黨中央需要他出馬，他會考慮。

許淑華就職後，中央選委會已公告南投縣立委第二選區補選，明年1月9日到13日受理參選人登記，3月4日舉行補選投票。

民進黨方面，蔡培慧、前議員賴燕雪及前集集鎮長陳紀衡都有參選意願，民進黨中央黨部日前邀集3人協調，預定下周中常會提出人選。

蔡培慧表示，她們3人都有共識，不論是由誰出線，其他2人都會尊重黨中央的決定，並且以勝選為目標，團結一致盡全力輔選。

蔡培慧指出，她並沒有主動爭取參選，而是尊重黨中央的安排；而在選後謝票期間，許多鄉親的鼓勵和寄望，則是她最大的動力。

國民黨方面挾勝選餘威，局勢對藍營有利，包括縣議員宋懷琳、游顥，還有前南投縣黨部主委、林明溱的兒子林儒彬都表態參選，並已展開文宣戰，爭取民眾在接獲民調時「唯一支持」，希望代表國民黨守住立委席次。

林儒彬指出，國民黨中央將會針對立委第二選區（濁水溪線）進行電話民調，再決定徵召人選；因要避免球員兼裁判的爭議，他已辭去主委職務。

原本表示退休不再參選的林明溱指出，無論黨中央徵召誰參選，他都會全力支持，因為他也希望世代交替，但是，如果黨中央經過民調分析評估，需要他出馬參選，他會慎重考慮，並且開家庭會議決定。