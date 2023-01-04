民進黨主席選舉將於1月15日投票，同額競選的副總統賴清德去年底開始全台走透透，8日將在台中南區醒修宮舉辦政見會，因2024立委選舉提名已在地方引發討論，而台中立委第6選區現任黃國書日前已退出民進黨，外界揣測賴清德是否為此來協調？民進黨台中市黨部主委李天生表示「沒有特殊含義」。

台中市現任8席立委分別為第1選區蔡其昌、第2選區林靜儀、第3選區楊瓊瓔、第4選區張廖萬堅、第5選區莊競程、第6選區黃國書、第7選區何欣純、第8選區江啟臣。除第6選區黃國書因「線民案」已退出民進黨，藍、綠陣營皆傾向提名現任者拚連任。

國民黨挾帶2022九合一選舉勝選氣勢，有志角逐2024立委選戰者眾，除前立委顏寬恒將再戰2選區，另現任議員黃健豪、羅廷偉、李中分別被點名可能有意投入第5、6選區立委選舉；此外，外傳有政二代近日勤跑西南屯、將投入該區選戰，國民黨台中市黨部主委顏文正坦言，有意願的先表態，去基層跑跑看、試水溫是好事，他很看好，但目前黨內尚未談及立委提名事宜。

民進黨部分除傳出前立委陳柏惟可能參選，但尚未確定投入哪個選區；另第6選區人選也備受關注，黃國書日前雖退出民進黨且表示不再參選，但近年來持續勤走基層、九合一選舉期間大力輔選，近日更在臉書貼出賴清德政見會相關訊息、強調「傾聽、反省與檢討」，且賴清德台中首場政見會就選在該區，更引諸多發揣測。

李天生強調，場地的選擇沒有特殊含義，因醒修宮場地大小適合，約可容納500人左右，相當適合舉辦政見會，才會擇定該處；至於立委提名機制必須等黨主席選後才會逐漸明朗，不論是要辦初選或徵召、推薦等方式，3、4月應該就能確定人選。

正國會中部召集人曾朝榮說，目前黨內派系有針對立委提名初步討論，未來可能朝向先協調、若不成再辦初選的模式，各選區都不排除積極努力。