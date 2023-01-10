郭貞慧也掛出個人競選看板，主打「最貞、傾聽」。（張毓翎攝）

現任的台南市第1選區民進黨立委賴惠員，也同樣在附近掛出「信賴台灣」看板較勁。（張毓翎攝）

外傳台南市政府觀旅局長郭貞慧將參選台南第1選區民進黨立委初選，近日她陸續掛出「信賴台灣」競選看板，證實外界傳言，宣布投入選戰；而現任的民進黨立委賴惠員，也同樣在附近掛出「信賴台灣」看板較勁，火藥味十足，距離明年選舉還有1年多，黨內互打就已悄悄上演，引發地方議論。

本屆台南市立委第1選區民進黨初選，包含6連霸前立委葉宜津、賴惠員、前副市長顏純左、前農委會副主委李退之角逐競爭，結果由賴惠員勝出並當選。郭貞慧是李退之的妻子，過去擔任資策會台日產業推動中心顧問、台南市台日友好交流協會理事長等職務，2020年台南市長黃偉哲延攬她來擔任觀光旅遊局長。

有意參選台南第1選區民進黨立委初選的郭貞慧，目前已掛出2種競選看板，第1種是與副總統賴清德合體的「信賴台灣」；第2種則是她個人競選看板，主打「最貞、傾聽」，似乎呼應曾自喻是「listen傾聽（『賴神』的諧音）」的賴清德。

而對於黨內已有人表態參選，賴惠員表示「歡迎任何人來挑戰」，但也暗酸郭貞慧恐有「帶職參選」的疑慮，尤其接下來迎接「台南400年」，市府有許多文化觀光活動，選舉是很辛苦的事，若她一心二用，可能不能好好拚市政，但這還是要看之後黃市長的態度；另，其夫婿李退之的光電爭議，恐怕也會讓選民認為，郭參選目的是真為民服務，還是另有目的。

針對賴惠員的質疑及參選動機，郭貞慧則一律表示，將擇期對外公開說明。