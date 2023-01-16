2003年到2011年擔任台南高分院法官兼庭長的陳義仲，與涉訟當事人翁茂鍾16次餐敘、會面交往，收受翁餽贈之襯衫及保健保養品，懲戒法院職務法庭認為陳的行為可以罰俸，但因超過舊法公務員懲戒權的行使時間10年，因此判決免議。

合議庭解釋，陳的最後違失行為時間是2011年6月28日，依舊法10年的行使權時間到2021年6月27日，但監察院卻2022年8月後才移送，顯然已超過時效規定，只能判決免議。全案可上訴。

監察院移送指控，陳任職台南高分院法官、翁茂鍾是台南地區知名商人，其佳和集團旗下怡華公司所涉百利案紛爭，2009年曾經媒體大幅報導，陳對於翁茂鍾之身分及相關涉訟情形知情，卻仍與翁不當往來。

監院認為，陳義仲違反《公務員服務法》及《法官法》等規定，違失情節重大，顯易損及一般理性之第三人對於法官職位尊嚴與職務信任，而有應付懲戒之必要。