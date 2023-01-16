中華民國法官協會16日舉行理監事聯席會議，會中選出常任理事5名、常任監事1名，並由全體出席常任理事共同推舉最高法院法官兼庭長沈方維出任第15屆法官協會理事長。

沈方維庭長是司法官訓練所第18期結訓，曾任台灣高等法院法官，並曾任司法院刑事廳科長、民事廳副廳長、少家廳成立前之少年及家事小組召集人，目前並兼任最高法院民事大法庭審判長，審判與行政經驗俱豐，並曾於2011至2012年間任紐約大學訪問學者，有相當國際學術交流經驗。

法官協會理事由最高法院法官林恆吉、林海祥、蔡憲德、台灣高等法院法官吳冠霆、林柏泓、許泰誠、鄭富城、呂煜仁、邱筱涵、台南高分院法官郭貞秀、高雄高分院法官施柏宏等人擔任。監事則由最高法院法官吳秋宏、邱忠義、司法院刑事廳調辦事法官陳思帆出任。法官協會將在今年9月間在台主辦「2023年國際法官協會第65屆年會暨成立70週年慶祝活動」。