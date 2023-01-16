國民黨醫療委員會今（16）日發新聞稿指出，醫療的功能，不只醫病，更要醫心！當工作壓力沉重的法官，出現嚴重違反法官倫理的情事，司法院長應該第一時間介入，促其就醫，避免影響審判品質！

國民黨醫療委員會表示，身為司法院長，應該重視公平正義，以及推動司法革新，並讓民眾親近司法、信賴司法，審視過去歷任的司法院長，無不專一司法業務，避免涉足政治議題，特別是司法院長還是現任的大法官，其表現於外的態度，更該是大公無私，念想只有人民，怎麼可以去攙和政治？為特定政黨立場發聲？

國民黨醫療委員會直言，今年正要實施的國民法官制度，本該是中華民國司法史上的一大亮點，但回首這段期間，司法院長有無落實法官倫理的管考？有無推動讓在職法官更有尊嚴的工作環境？還是讓優秀的法官一直報退流失？讓有問題的法官繼續職司審判業務？顯然，民眾沒有看到司法院長有何積極的作為，更多的是維護執政黨的表態與解釋。

國民黨醫療委員會提到，近期媒體不斷報導高院法官性侵前妻乙事，就連民庭法官也判該涉嫌性侵的法官必須賠償前妻，可疑的是，報載涉及刑事責任部分，竟完全沒有分案調查，面對監察委員的調查，以及立法委員的質詢，司法院一直以打太極的方式處理，似乎是憂心法官性侵婦女的醜聞，會為司法院長的政治生命，帶來巨大衝擊？！

國民黨醫療委員會試問許宗力，比起違反大法官政治中立的角色，身兼司法院大家長的職務，是否更該多花心思在法官品操及倫理的管考上？是否更該營造好的工作環境，讓優秀法官留用？而在職法官如有對婦女做出侵入住宅、性侵或性騷等行為，殊不論其該負的法律責任，從醫學的角度研判，該法官的心理也生病了，且非常可能會影響審判的公正性與品質，司法院應該積極介入，並安排送醫治療，試問許宗力有處理嗎？