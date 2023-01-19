前台灣高等法院法官高明哲，13年前承審時任最高法院法官蕭仰歸兒子的肇事逃逸案涉嫌接受關說，遭檢方依「枉法裁判罪」起訴，台北地方法院審理後認為，高明哲當年的判決心證及理由，無違反證據法則、論理法則情形，無法認定他當審判長職務時，有何枉法裁判情節，因此判決無罪。

北院指出，肇事逃逸案的受命法官高玉舜是有罪心證、高是無罪心證，雙方於審理期日後之評議程序中各抒己見、僵持不下，業經合議庭一致供述，其等於相互說服之際，是否曾提及蕭賢綸要考司法官，給年輕人一個機會等情，因雙方各執一詞，林洲富證稱沒聽到，已難認定確有此情。

北院表示，肇事逃逸案高明哲任審判長，依具體卷證進行分析得無罪心證，其理由核無違反證據法則、論理法則情形，陪席法官林洲富亦始終支持該結論，此為形成蕭賢綸無罪之理由，自難以合議庭多數意見與受命法官高玉舜持有罪心證之意見不同，即認高明哲任審判長職務時，有何枉法裁判。

北院指出，檢察官指高明哲違反《刑事訴訟法》之自由心證不得違反經驗、論理法則，或憲法第80條法官應依法審判情節，檢方主張並無實據，自難認定，因檢方所提出的證據，尚未達確信其真實之程度，因此為高明哲無罪之諭知。