憲法訴訟法去年1月4日施行迄今已屆滿1年，司法院17日記者會指出，由2022年憲法法庭之聲請件數總計4758件，其中新收案件4371件，平均每月新收364.3件，是舊制之大法官會議時期（2017年至2021年近5年為基準）平均每月50件之7.3倍。

此外，去年總計終結3241件，未結1517件，新制施行後之新收案件中，以法規範及裁判憲法審查案件類型4277件最多，其中人民聲請4252件，法院聲請24件、立法委員聲請1件。另有政黨違憲解散案件1件、地方自治保障案件3件，統一解釋法律及命令案件9件。案件受理比例部分，憲法法庭去年審理終結案件總計3241件，裁定不受理比例97.32％，案件受理比例為1.16％。

憲法法庭2022年作成20件判決，自主案之聲請人觀之，其中有13件為人民聲請，5件由法院聲請，立法委員及機關聲請各1件，因人民聲請所作成之判決數量最多；判決主文之同意門檻，憲法訴訟法調降憲法審查案件的表決門檻為經大法官現有總額過半數同意，20件判決主文各項表決同意票數，大抵獲大法官現有總額三分之二以上大法官支持。