頂新公司前董座魏應充因油品案違反《食品安全衛生管理法》等案件，遭法院判決應執行有期徒刑8年6月、10 年，並判處頂新公司1億200萬元罰金、犯罪所得7467萬7824元。彰化地檢署通知魏應充和頂新公司到案後，魏和頂新都表示認罰，頂新本月17日繳清1.7億餘元，魏則在本月16日繳清剩餘3年易科罰金刑期109萬6000元，讓國庫在春節前夕笑納一個「小紅包」。

對於魏應充不得易科罰金的有期徒刑8 年6 月部分，因已執行完畢4 年8 月，符合假釋要件，因此裁定他不用再入監執行，並聲請台中高分院裁定假釋付保護管束。

此外，魏應充刑期得易科罰金部分，檢察官原本不准易科罰金，魏聲明異議後，獲台中高分院裁定撤銷檢方不准易科罰金的執行指揮，彰檢考量魏已陸續就7年得易科刑期部分執行完畢，目前僅餘3年，因此准魏依判決所定標準繳納剩餘易科罰金刑期共109萬6000元，魏也繳納完畢。