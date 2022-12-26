法務部行政執行署最近強力執行酒駕裁罰專案，其中台北分署執行曾姓民眾拒絕酒測裁罰18萬元案件時，曾男僅分期繳了1萬元後即擺爛不繳，經執行人員扣押其每月薪資，曾男隔天立刻繳清其餘17萬元欠款。

台北分署指出，40歲曾男去年11月間在北市長安東路住家附近開車遇警方臨檢，因拒絕實施酒測，在現場跟警察糾纏不休，警方只能依法以拒絕酒測開罰18萬元。

曾男去年12月底至北市交通事件裁決所表示，可以分18期繳納，每月繳1萬元，但僅繳1期就未再繼續繳納。全案今年10月間移送台北分署執行。

台北分署發現曾男名下無存款或不動產，但有一輛2012年份3500C.C.之保時捷，在北市忠孝東路四段一家規模不大的有限公司有薪資所得。執行人員通知曾男處理但未理會，遂核發執行命令扣押他薪資。

隔日曾男即在一位年長者陪同下至台北分署，年長者從牛皮紙袋中拿出現金17萬元，很客氣地表示要繳清所欠全部餘款，執行人員深感訝異。期間曾男皆不發一語，相當低調。

台北分署再次呼籲，政府對酒駕零容忍，酒駕罰鍰一定強力執行。請民眾勿心存僥倖，喝酒就絕對不要開車或騎車，尊重自己與他人生命，讓社會更平安祥和。