依《就業服務法》規定，雇主招募藍領移工前，應先以合理勞動條件在國內辦理招募；隨著基本工資、薪資調整，勞動部近日公布明年合理勞動條件，以製造業為例，「化學原材料」等行業，在特殊時程工作的技術工，明年起應以6萬2196元先行招募本國人，不足才能聘僱移工。

此次「雇主在國內辦理招募本國人合理勞動條件薪資基準」，除了調整製造業多個業別、營造業人員多個職業別，海洋漁撈工、機構看護工、雙語翻譯及廚師等相關工作人員也做調整。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長莊國良表示，調整的原因包括受基本工資上漲影響，以製造業為例，明年招募本國勞工不得低於2萬6400元，加計2000元就業安定費，為2萬8400元；海洋漁撈則是2萬6400元，加計1900元就業安定費，不得低於2萬8300元。

莊國良說，部分會因為「職類別薪資調查」影響，如有部份行業的工作可能提高較多薪資，就會調整合理薪資，並連帶調整特殊時程（大夜班）合理勞動條件薪資。

但莊國良提及，因藍領移工多從事3K（危險、辛苦、骯髒）等行業，國人就業意願不高，也有部分求職人可能預期雇主原本就想用移工，因此招募本國勞工原本就較不易。