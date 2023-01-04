因應產業人才需求及全球趨勢，台灣師範大學今(4)日表示，8月起，成立70年的「人類發展與家庭學系」更名為「幼兒與家庭科學學系」，以反映實質專業；成立30年的「環境教育研究所」所名調整為「永續管理與環境教育研究所」，加強研究領域跨域連結。

台師大表示，112學年度招生名額已獲教育部核定，預定招收大學部1747人、碩士班1530人、博士班213人、碩士在職專班797人，總計招生4287人。

至於本次調整系所名稱的工作方面，台師大人類發展與家庭系系主任王馨敏表示，更名為「幼兒與家庭科學學系」，除了配合學校校務發展組織重整，重新調整系名，也藉此機會於新系名中更明確彰顯幼兒與家庭兩大領域師資及專業內涵，已獲學生及系友認同。且將能讓高中應考生一目瞭然，補足未能及時探究學系內涵時可能引發之不必要誤解，影響入學後之學習興趣。

而環教所所名調整為「永續管理與環境教育研究所」，簡稱「永續所」。台師大方偉達提到，未來將以管理科學角度，探究環境、社會與企業治理，拓展學生未來出路。

方偉達也說，未來「永續所」碩班將分「環境教育組」與永續管理組」兩組招生，各招收10位學生，並新增20門課程，例如碳管理、循環經濟、環境經濟學、環境心理學、永續區域規劃與管理等課程，推動永續發展和環境教育。

台師大也指出，112學年度起，因多數現職中小學教師已取得碩士學位，無在職進修需求，因此政治學研究所將裁撤已停招的三民主義教學、法律與生活教學、以及國家事務與管理等3個碩士在職專班；科學教育研究所則是裁撤已停招的科學教育教學碩士在職專班。體育與運動科學系體育行政教師碩士在職專班將停招。教育學系的教育管理與課程教學領導碩士在職專班，則更名為「課程領導與教學實踐碩士在職專班」。