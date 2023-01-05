中國駐紐約總領館副總領事錢進表示，堅決反對美國特定媒體惡意炒作、歪曲中國疫情防控政策調整及抗疫成效的不負責任言論。
錢進指出，中方始終堅持高效統籌疫情防控和經濟社會發展，因時因勢調整優化防控措施。隨著Omicron變異株致病力和死亡率顯著下降，中國民眾更關心日常生活、工作、學習和生計，人民有所求，政府就要積極呼應。中方將新冠病毒感染從「類甲管」調整為「乙類乙管」，將工作重心由「防感染」轉向「保健康、防重症」，是及時、必要的防疫政策「換檔」。
中國駐紐約總領館副總領事錢進表示，堅決反對美國特定媒體惡意炒作、歪曲中國疫情防控政策調整及抗疫成效的不負責任言論。
錢進指出，中方始終堅持高效統籌疫情防控和經濟社會發展，因時因勢調整優化防控措施。隨著Omicron變異株致病力和死亡率顯著下降，中國民眾更關心日常生活、工作、學習和生計，人民有所求，政府就要積極呼應。中方將新冠病毒感染從「類甲管」調整為「乙類乙管」，將工作重心由「防感染」轉向「保健康、防重症」，是及時、必要的防疫政策「換檔」。
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