台南市長黃偉哲期勉新任局長廖宗山發揮刑事長才、端正警察風紀，讓台南警政工作做得更好。（張毓翎攝）

廖宗山會後表示，警方會繼續追查88槍擊案，相信不久的時間就有亮眼的成績。（張毓翎攝）

台南市政府警察局16日舉行卸任、新任局長交接典禮，台南市長黃偉哲期勉新任局長廖宗山發揮刑事長才、端正警察風紀，讓台南警政工作做得更好。針對外界關心的學甲88槍擊案進度，廖宗山會後表示，警方偵辦88槍擊案，在前局長方仰寧任內已有一定基礎，接任後會繼續追查，相信不久的時間就有亮眼的成績。

黃偉哲會前接受媒體聯訪時，他感謝卸任的方局長2年任內對於警政工作的付出，並期待新任廖局長接棒後，維護警務工作的紀律及效能，為台南治安打拚。關於學甲88槍擊案，檢警偵辦88槍擊案已有進度和結果，大多數嫌疑人都落網並羈押，他相信持續追查一定會水落石出。

今日交接典禮上，由黃偉哲主持，警政署副署長鄭明忠擔任監交人，各民代、地方人士等人皆出席參與，包含台南市議員蔡育輝、尤榮智、林燕祝、李宗翰、王宣貿、蔡秋蘭及鄭佳欣，都到場觀禮並獻上祝福。

黃偉哲致詞時提到，目前台南市警察共有4000多位，還有義警、義交、民防、巡守、宣導等也密切與警察工作配合，讓警察能夠在第一時間掌握最重要的情資，也讓打擊犯罪及預防犯罪的工作做到最好。

廖宗山會後表示，警方偵辦學甲88槍擊案，在方局長任內已有一定的基礎，接任後會繼續鍥而不捨地追查，相信不久的時間就有亮眼的成績。

被問到如何防堵台南黑金？廖宗山則說，很多惡勢力會猖獗，就是公權力不彰；另警紀也是很重要，因此會嚴格要求各級幹部做好內部管理，也希望幹部能多關心同仁，多關心就不會出事，多關心就會了解部屬有沒有遇到困難，這是未來期待加強的地方。