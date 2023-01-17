【愛傳媒游毓蘭專欄】延宕多時的警察人事案終於底定。這波因警察大學校長、警政署副署長、主任秘書退休，連帶的升調，堪稱有史以來最大幅度的高階警官人事異動，包括警大、警專校長、6都警察局長、各縣市警察局長等，共計87名高階警官異動，他們都在1月16日交接！而就在異動前夕，88會館的警紀案行政調查與懲處也出爐了。

2022年，警察歷經了動盪的一年；內有高階警官為民進黨大老父親守靈摺紙蓮花的傳聞、黑金介入警察人事關說疑雲、88會館引發的風紀問題，外有各地槍擊案不斷、台南殺警案、台版柬埔寨案等等重大刑案，外界開始對治安產生憂慮，更讓警察士氣浮動，也影響人民對警察的觀感。

而在年改後，政府將警察打成一般公務人員，大砍退休金，在物價持續高漲的今日，許多退警生計困難，更讓「在職被歹徒砍，退休被政府砍」成為所有警察的無奈心聲。軍人與警察，一個衛國，一個保家，承擔相似的危險，所得替代率何以天差地別？

警察不該成為政黨的工具，警察人事更不該是政治盤算下的棋子；警察的升遷應有完善的制度，而非派系角力的場域，讓警紀與治安淪為政治鬥爭的祭品。請讓警察工作回歸專業，讓制度成為警察的倚靠，這是我們對於辛勞付出的警察同仁應有的最基本尊重。

請矢志當警察靠山的蔡總統，正視現職與退休警察應有的保護與權益，讓他們在為社會付出時，也能夠沒有後顧之憂。

今天，我要向所有退休警察獻上祝福，謝謝你們一生對台灣治安的貢獻；也要向今天接任新職的警官們給予鼓勵和打氣，希望你們以專業中立為所有人民服務，贏回人民的信任。警察加油！

作者為立委、前警大教授

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