農曆春節連假即將到來，台南市長黃偉哲今晚與議長邱莉莉、副議長林志展及2名副市長分5組前往16個分局慰問執勤員警及協勤民力辛勞；黃偉哲一連走訪歸仁、永康與第五分局，他說，警察及民防義警、義交、守望相助志工、警友「五力」都是維護治安重要力量，治安及取締重大交通違規沒有法律假期，期勉全體員警、協勤五力堅守崗位，讓民眾安心歡度春節。

黃偉哲在警察局長廖宗山等人陪同下，慰勉警察及協勤義警、民防、義交、巡守隊及志工，感謝大家犧牲假期、堅守崗位付出，他也提醒大家執勤須注意執勤安全。他強調，春節期間治安工作及取締重大交通違規沒有法律假期，連假期間，對公共場所賭博、違規停車等，均將嚴正執法，以維護治安平穩及保障市民行的安全。

黃偉哲也提到，為確保警察執勤時無後顧之憂，南市府去年特別動用第二預備金4500萬元，為警察同仁添購臂盾、防割手套、辣椒水、拋射式電擊器與訓練用彈、密錄器及行車紀錄器等應勤裝備，提升執勤安全。

他說，春節假期是治安非常重要的時間點，除了市民，還有從外地返鄉遊子以及來台南觀光的朋友，生命財產安全都需要警察加以維護，「警力有限、民力無窮」，警力跟「五力」密切合作，就能發揮最大綜效，維持安全、安心及順暢的治安、交通環境，讓民眾安心歡度春節假期。