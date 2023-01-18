高市議長康裕成慰勞波麗士大人。（柯宗緯翻攝）

年關前夕，高市府局處首長今再一波拜會副議長曾俊傑。（柯宗緯翻攝）

俗稱「春安工作」的「加強重要節日安全維護工作」，今年從元旦起長達1個月，傳出基層抱怨勤務繁重，氣得炸鍋。高市議長康裕成與副議長曾俊傑特別合體出擊，前往鳳山警分局及三民一、二警分局基層員警等處，頒贈慰勞金與茂谷柑，為波麗士大人加油打氣。

同樣出身三民區的康議長、曾副議長，上任後首度攜手巡迴三民區，慰勞警察局三民第一、第二分局、派出所、義警、民防以及86里守望相助隊，感謝基層員警、義警、義交、民防與守望相助隊協助維護治安的貢獻。

康裕成強調，自己與曾俊傑對三民區基層同仁是「加倍」關心，感謝社區守望相助隊、志工、民防和警察局站在同一陣線，為春安工作無私奉獻。曾俊傑也感謝春節期間大量警力、民防投入維安，有效嚇阻犯罪，讓市民能平安過新年。

此外，年關前夕，高市府局處首長今再一波拜會副議長曾俊傑，曾俊傑表達關切三民運動中心選址議題，盼運發局研議中都興建三民運動中心的可行性，配合溼地公園及中都窯廠，推動運動、休閒及古蹟文化多功能的開發計畫。

今天包括高市府經發局、運發局、文化局、都發局、主計處、稅捐處等首長，連袂拜會曾俊傑，針對預算、運動中心、產業及人口等議題進行意見交流。

針對生育率低於死亡率成為城市發展的隱憂，曾俊傑認為，唯有加速產業園區開發，招商引資，才能提振城市人口成長率，因此「拚人口成長」是高雄的第一要務，期待經發局加速推動仁武產業園區第2及第3期開發，帶動人口成長。