台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選案，以25萬元交保的台南市議員李文俊，7日訊後被聲押，台南地院8日裁定釋放請回，台南地檢署不服，已向台南高分院提起抗告，目前由台南高分院審理中。

台南地檢署表示，南檢已就台南地院裁定李文俊聲押釋放案，補強證據後，昨晚已向台灣高等法院台南分院提起抗告。

檢調偵辦台南市正副議長選舉賄選案，目前包括無黨團結聯盟前名譽顧問團長楊志強、民進黨前中執委郭再欽、台南市區漁會理事長林士傑、李文俊密友黃怡萍、市議員黃麗招等5人聲押。