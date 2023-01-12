警方荷槍實彈迅速趕抵現場，歹徒聞風逃之夭夭，於部署之攔截點遭緝獲。(圖／金門縣警局提供)

年關將至，金門縣警局金湖分局與臺灣銀行共同舉辦防搶演練，模擬2名歹徒持槍行搶，由於演練過程逼真，引起民眾佇足圍觀。警方表示，透過演練除提高業者自我防衛能力外，並可測試員警應變能力，保護民眾平安過好年。

這場防搶演練於臺灣銀行金門分行舉行，情境模擬有2名歹徒持槍行搶，行員見狀伺機按下警鈴，通報警方迅速到場圍捕，警方荷槍實彈迅速趕抵案發現場，歹徒聞風逃之夭夭，遭警方於部署之攔截點緝獲。

金湖分局分局長曾冠螢表示，內政部警政署規劃自2023年1月1日22時起至1月30日24時止，展開為期30天的春安專案維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，其中「治安平穩」著重點於清樓打詐、協尋失蹤人口結合打詐、查緝吸毒場所結合安居緝毒及金融機構安全維護等重點工作，維護農曆春節期間治安。

警方指出，有鑑於春節期間金融機構及財務匯集處所現金流量倍增，除已針對這些處所加強巡邏及守望等勤務部署外，提醒民眾外出領款應提高警覺並注意錢財不露白，以免引發歹徒覬覦，若有提領現金數額較多，可聯繫轄區派出所協助護鈔。另春節期間出遠門，亦可申請加強住宅巡邏安全維護服務，以減少竊盜案件發生機率，透過警方這段期間的努力，期望能帶給民眾一個平安、快樂的好年。