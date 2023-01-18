不少人都有誤撥電話的經驗，外國一名男子在打槍戰遊戲時，屁股不小心坐到手機，還打電話報警，當時他正興奮和朋友報告戰績，大聲直呼：「我殺了2個人！」沒想到2分鐘後，他就發現住家被警方包圍，甚至用槍指著他，男子嚇到狂抖，不斷解釋一切都是誤會。

This guy accidentally called the cops while he was playing Rainbow 6 Siege



They heard him say “I killed 2 people” over the phone and thought it was a double homicide pic.twitter.com/OPUVvu9bWz — GUARD Hunter (@HUN2R) January 6, 2023

根據《每日星報》報導，北美遊戲實況主Guard Hunter近日在推特分享一段烏龍事件，名叫以利亞（Elijah）的男子在家中和朋友連線玩遊戲《虹彩六號：圍攻行動》（Rainbow 6 Siege）時，屁股不小心坐在手機上，還意外撥打了911緊急電話；更巧合的是，電話接通以後，以利亞剛好在和朋友報告「戰績」，興奮直呼：「我殺了2個人！」

警方聽到以利亞的「自首宣言」以為有大事發生，不到2分鐘就趕到他家，以利亞聽到愛犬不斷吠叫，疑惑地走出家門，就發現自己遭警方包圍，且大家都持槍指著他，以利亞嚇壞了，害怕地邊發抖邊舉起雙手，不斷解釋一切都只是誤會，當時他的頭上甚至還戴著AR裝備。

最終警方在以利亞家搜查將近4小時，才解除對他的懷疑。影片曝光後吸引大批網友關注，截至目前為止觀看次數已經突破600萬，大家紛紛笑說，「這就是為什麼你該把手機放在桌子上，而不是褲子口袋的原因」、「很高興他沒事，讓這起烏龍事件變成我們可以取笑的事情」、「到底要怎麼做才會不小心報警？」、「警方做得好，願意保持冷靜、聽他解釋，但還是親自核實狀況，雙方的互動已經盡可能和平了」。